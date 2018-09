Schwerer Unfall: 60-jährige Lkw-Fahrerin übersieht Stauende 

Soltau - Eine 60-jährige Lkw-Fahrerin wurde am Mittwoch bei einem Unfall auf der A7 schwer verletzt. Sie übersah ein Stauende und prallte gegen einen weiteren Lkw.

Die 60-Jährige war gegen 15.40 Uhr auf der A7 in Richtung Hamburg unterwegs, als sie in Höhe Soltau ein Stauende übersah und mit ihrem Sattelzug gegen einen Lkw prallte. Die Frau wurde in ihrer Kabine eingeklemmt und schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Sie wurde von der Feuerwehr befreit und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Fahrbahn musste für die Bergung voll gesperrt werden, gegen 17.15 Uhr wurde ein Fahrstreifen freigegeben. Auf der Autobahn und den Umleitungsstrecken kam es zu Behinderungen.

Rubriklistenbild: © dpa