Telemedizin wird wichtig

Schwarmstedt - Die Christdemokraten des Heidekreises hielten in Schwarmstedt ihren Kreisparteitag ab. Neben Wahlen für Delegierte in Parteigremien widmeten sich die Politiker aktuellen Themen in der Heideregion. Kreisvorsitzende Gerd Engel und Kreisschatzmeister Norbert Harms gaben ihre Berichte ab. Daraufhin wurde der Vorstand entlastet.

Zur inhaltlichen Arbeit kam es dann in den Impulsvorträgen der Parlamentarier. Der Vorsitzende der CDU Kreistagsfraktion, Hermann Norden, erläuterte die Position der Kreis-CDU zum Thema Kita-Gebühren. Die Kindergartenförderung bringe die Kommunen an die Grenzen der Finanzierbarkeit. Werde der Rechtsanspruch noch weiter ausgedehnt, so werden die Finanzierungslücken in den Haushalten noch größer. „Deswegen fordere ich, dass ein Kindergartenfinanzierungsgipfel mit dem Land neue Vorgehensweisen erarbeitet“, sagte Norden. Ergebnis solle unter anderem die 100-prozentige Förderung der Personalkosten nach einem Stufenplan durch das Land Niedersachsen sein.

+ Außerdem nahm er Bezug auf das Vorhaben der Ausweitung von Schutzgebieten insbesondere im Allertal. „Bei einer Gesamtfläche von 5 200 Hektar muss unbedingt ein Kompromiss gefunden werden, weil die Landwirtschaft nicht auf so viele Flächen verzichten kann“, so Norden. Auch Landschaftsschutzgebiete böten bereits Schutz, seien aber nicht vollkommen aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen. „Wenn die Betriebe auf einmal große Teile ihrer Nutzflächen verlieren würden, wäre das sicher das Aus für mehr Landwirte und das Höfesterben wird noch mehr forciert“, sagte er.

Zur Lage der hausärztlichen Versorgung und Pflege äußerte sich die Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper. Dabei hielt sie ein deutliches Plädoyer für das Heidekreisklinikum. „Wir als CDU wollen das Heidekreisklinikum weiter unterstützen und besonders auf Kreisebene Akzente setzen.“

Für die Sicherung der hausärztlichen Versorgung auf dem Lande solle laut der Landespolitikerin auf Stipendien für Absolventen der medizinischen Ausbildung zurückgegriffen werden. Bei der Ausbildung solle der verpflichtende Praxisteil im Hausarztbereich geschaffen werden, um mehr Uniabsolventen als spätere Hausärzte zu haben. Wichtig sei auch die Mobilität gerade für ältere Mitmenschen bei der Erreichbarkeit der Medizinzentren im Heidekreis. In diesem Zusammenhang werde das Thema Telemedizin in Zukunft noch viel wichtiger.

Mit Kritik an der Landesregierung sparte Pieper bei der Gesundheitspolitik nicht. So kritisierte sie die Einführung der Pflegekammer für die Angestellten im Pflegebereich. „Dadurch haben die Pflegekräfte dann letztendlich noch weniger Geld in der Tasche am Ende des Tages“, prognostizierte sie.

Die innere Sicherheit stand im Fokus des Impulsvortrages der Bundestagsabgeordneten Kathrin Rösel. „Wir brauchen eine Gesetzeslage, die der Bedrohung durch den islamistischen Terror Herr wird“, forderte Rösel. Die Feststellung der Schutzbedürftigkeit von Flüchtlingen solle einhergehen mit der Untersuchung, ob die Person eine Gefährdung darstelle. „In diesem Zusammenhang ist die Erklärung der Maghrebstaaten zu sicheren Herkunftsländern wichtig.“

Der Landtagsabgeordnete Lutz Winkelmann sprang für den ländlichen Raum in die Bresche. Er forderte weitere Impulse für die Entwicklung im ländlichen Raum. „Es kann nicht sein, dass die Großstädte Hamburg, Bremen und Hannover aus unserer Region ihre Wasserversorgung sicherstellen, wir aber keinen wirtschaftlichen Vorteil davon haben.“

lee