Schlag gegen Einbrecherbande: drei Festnahmen

Soltau – Intensive Ermittlungen des bei der Polizeiinspektion Heidekreis eingerichteten Sachgebietes Wohnungseinbruchdiebstahl haben am 1. Oktober zur Festnahme dreier mutmaßlicher Wohnhauseinbrecher geführt. Das Trio im Alter zwischen 25 und 32 Jahren wurde nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Quickborn auf frischer Tat in Hamburg festgenommen.

Seit April konzentrierten sich die Ermittlungen gegen den 25-jährigen Haupttäter mit Wohnsitz in Seevetal. Zusammen mit unbekannten Mittätern steht er im Verdacht, für zahlreiche Wohnungseinbruchsdiebstähle rund um den Bereich der Metropolregion Hamburg bis hin in den Heidekreis verantwortlich zu sein. Hierfür organisierte er für seine aus Albanien eingereisten Mittäter Unterkünfte in Hamburg und brachte sie zu den Tatorten. Die Mittäter drangen hauptsächlich durch sogenanntes Kittfalzstechen oder durch das Aufhebeln meist rückwärtig gelegener Fenster oder Terrassentüren in die Tatobjekte ein, schreibt die Polizei. Die Wohnräume wurden anschließend hauptsächlich nach Schmuck und Bargeld durchsucht. Am 1. Oktober gelang die vorläufige Festnahme der drei Männer mit Unterstützung eines Mobilen Einsatzkommandos. Die Beamten durchsuchten die Wohnung des Haupttäters sowie der zur Unterbringung seiner Mittäter angemieteten Hotelzimmer. Die Polizisten fanden eine geringe Menge Schmuck und Bargeld. Das Trio wurde am 2. Oktober dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle. Ein für den 32-jährigen Mittäter ebenfalls wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls durch das Amtsgericht Arnsberg in Nordrhein-Westfalen erlassener Haftbefehl wurde vollstreckt. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Heidekreis dauern an.