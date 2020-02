Rund ums Modernisieren und Renovieren

Bau- und Energiemesse Nord am 29. Februar und 1. März in Soltau

+ Präsentieren sich auf der Baumesse in Soltau: die Experten der Modernisierungsoffensive. Foto: Energieagentur Heidekreis

Soltau – Die Bau- und Energiemesse Nord wird am Samstag, 29. Februar, und Sonntag, 1. März, zum achten Mal in Soltau veranstaltet. Schauplatz ist, wie schon seit 2012 die „Alte Reithalle“ an der Winsener Straße. Alle Bau- und Modernisierungsinteressierten haben die Gelegenheit, sich über Produkte und Dienstleistungen rund um Haus und Grund zu informieren. Wer bauen, renovieren oder modernisieren will, sein Bauprojekt finanzieren lassen oder sein Wissen zum Thema Energie sparen/erneuerbare Energien auf den neuesten Stand bringen möchte, findet hier kompetente Ansprechpartner, so die Pressemitteilung.