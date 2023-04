Verkehrsunfallstatistik für den Heidekreis: Rücksichtsloseres und aggressiveres Fahren

Von: Klaus Müller

Demonstrierten die Laserpistole: Polizeidirektor Stefan Sengel (r.) sein neuer Stellvertreter, Polizeioberrat Rainhard Kahr (Mitte), und Polizeihauptkommissar Detlev Maske. © Müller

Die Polizeiinspektion Heidekreis hat die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2022 vorgestellt. Polizeidirektor Stefan Sengel berichtete, dass aggressives und rücksichtsloses Verhalten auf den Straßen zunehme.

Soltau – Polizeidirektor Stefan Sengel hob den Zeigefinger ganz leicht, als er bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2022 über die Ergebnisse des vergangenen Jahres sprach: „Es ist ein Jahr der Normalität geworden. Wir liegen mit den Zahlen insgesamt im Rahmen. Aber gerade diese Situation ist ein Warnhinweis für uns. Denn es wird auch auf den Straßen des Heidekreises agressiver und rücksichtsloser gefahren.“ Darauf würden sie achten und gezielt daran arbeiten, so der Leiter der Polizeidirektion Heidekreis. Später stellte er eine neue Laserpistole für Geschwindigkeitsmessungen vor, die seit kurzem im Einsatz ist. Die Heidekreis-Polizei wird den Verkehr noch konsequenter beobachten.

Sengel und Polizeihauptkommissar Detlev Maske sprachen die stark gestiegenen Zahlen bei den Fahrradunfällen an, die um 45 Prozent gestiegen sind, verweisen aber gleichzeitig darauf, dass durch die steigenden Kraftstoffkosten immer mehr Menschen auf das Rad umgestiegen seien. „Eine Entwicklung, die wir sehen und ebenso stark beobachten werden. „Das Fahrrad wird ein großes Thema in der Zukunft werden“, mutmaßt Sengel, „auch bei den Planungen von neuen Fahrradkonzepten in den Innenstädten, wie beispielsweise Fahrrad-Autobahnen quer durch die Orte.“

Mit 5 350 Unfällen liegt der Heidekreis landesweit gesehen im Trend. „Wir haben zwar eine Steigerung von 5,5 Prozent, aber längst noch nicht so viele Unfälle wie 2017. Leicht verletzt wurden 923 Personen (plus 17,3 Prozent), schwer verletzt 177 Menschen (plus 23,3 Prozent). Die Anzahl der Getöteten fiel auf neun, „aber jeder Toter ist ein Toter zu viel“, so Sengel. Zu den Getöteten gehören zwei über 65-Jährige sowie ein 18-Jähriger.

Unfallschwerpunkte hätten sich im vergangenen Jahr nicht im Kreis aufgetan. Die 460 Kilometer langen Kreisstraßen scheinen immer sicherer zu werden. Hier ging das Unfallgeschehen mit Todesfolge stark zurück.

Die Polizei registrierte insgesamt 1 047 gemeldete Unfallfluchten. 460 konnten die Beamten aufklären, eine sehr gute Bilanz. Die Zahl der Unfälle mit Kindern fiel um 27 Prozent, ebenfalls die Zahl der an Unfällen beteiligten Jugendlichen und Heranwachsenden. Bei den Senioren gab es einen Anstieg um 17,78 Prozent. Allein hier waren drei Verkehrstote zu verzeichnen.

Die Zahl der Motorradunfälle ging um 19,15 Prozent zurück, kam es hier zu einem Todesfall. Es wurden 3 820 Wildunfälle registriert, und damit keine wesentliche Veränderung.

Die Autobahn sei nach wie vor die sicherste Straße für alle motorisierten Verkehrsteilnehmer, zitierte Sengel seinen Polizeipräsidenten. Trotz des Begriffes „Aorta“ Nord-Süd für die A 7 wurden nur 314 Unfälle verzeichnet. Aber: „Die nächsten Engpässe mit Bauarbeiten auf den Bahnen kommen.“ Die Polizei stehe schon längst mit den entsprechenden Behörden im regen Austausch, um auf kritische Situationen vorbereitet zu sein.

Stefan Sengel ist zufrieden mit der Bilanz, sieht aber in vielen Bereichen Warnlampen eingeschaltet und stellt sich mit seinem Team darauf ein. „Wir haben nachgerüstet, vor allem im digitalen Bereich, und letztendlich steht mir ein hervorragendes Team zur Seite, das Tag und Nacht verlässlich im Einsatz ist.“