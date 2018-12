Rogge folgt auf Kugler

Neuer Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums / Dieter Möhrmann verabschiedet

+ Der neue Geschäftsführer Achim Rogge.

Soltau - Den einzigen Fisch aus dem finnischen See konnte Christof Kugler als Geschäftsführer des Heideklinikums angeln. So beschrieb der Chefarzt der medizinischen Klinik Walsrode, Frank Schmitz, die Fähigkeit Kuglers, die besten Mediziner des Landes an die Standorte des Heidekreis-Klinikums in Soltau und Walsrode zu locken. Anlässlich der Verabschiedung von Christof Kugler in den wohlverdienten Ruhestand erhielt er von vielen Verantwortlichen des Heidekreises großes Lob und Anerkennung für seine Arbeit. „Er kann Leute wirklich motivieren, auch bei schlechten Gegebenheiten“, so Schmitz.