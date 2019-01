42 Reifen zerstochen

Schneverdingen - Die Reifen an 22 Fahrzeugen zerstachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag im Schneverdinger Stadtgebiet. Betroffen waren Autos, die überwiegend in der Eichendorffstraße, aber auch in der Klaus-Groth-Straße und der Freudenthalstraße abgestellt waren. Insgesamt wurden 42 Reifen beschädigt, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Der Gesamtschaden wird auf über 5 000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193/986850 entgegen.