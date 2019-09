„Räderwerk“ kontrolliert 14 Betriebe

+ „Räderwerk“ kontrollierte diverse Betriebe. Foto: Polizei

Heidekreis – Das Projekt „Räderwerk“ führte am Freitag, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, in fünf Städten innerhalb und in zwei außerhalb des Heidekreises unangekündigte Kontrollen in 14 Betrieben durch. Etwa 95 Vertreter von Polizei, Zoll, Finanzbehörden und Kommunen fanden sich zu dieser zeitgleichen Aktion in Munster, Schwarmstedt, Bad Fallingbostel, Soltau und Bispingen sowie Ebsdorf, Landkreis Lüneburg, und Faßberg, Landkreis Celle, zusammen, um Friseurgeschäfte, Hotels, Autohändler, einen Autolackierer und ein Tattoo-Studio zu überprüfen.