Polizisten beleidigt

+ © dpa © dpa

Soltau – Eine laut schimpfende Person wurde der Polizei Soltau am Donnerstag, gegen 21.15 Uhr, gemeldet. Sie hätte bereits eine Papiertonne umgeschmissen und sei auf dem Weg in Richtung Edeka-Markt an der Lüneburger Straße, hieß es.