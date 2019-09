Polizeiwagen gerammt

Schneverdingen – Ein unbekannter Autofahrer entzog sich am Donnerstagabend einer Polizeikontrolle in Schneverdingen und rammte einen Streifenwagen. Ein Beamter verletzte sich und ist vorerst nicht dienstfähig.

Der Unbekannte missachtete gegen 23.10 Uhr die Anhaltezeichen einer Streife, flüchtete mit etwa 120 Stundenkilometern innerorts im Bereich Feldstraße/Schulstraße und versuchte, den Polizeiwagen abzuschütteln. Bei der Flucht prallte das Auto des Mannes gegen einen Bordstein, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. In der Straße Hasenwinkel hielt das Auto an, der Streifenwagen setzte sich quer davor. Als ein Polizist ausstieg, fuhr der Unbekannte an, rammte den Wagen, schob ihn zur Seite und setzte die Flucht fort. Etwa 150 Meter weiter stoppte das nicht mehr fahrbereite Auto. Der Mann flüchtete zu Fuß. Ein Polizist nahm die Verfolgung auf, stürzte und verletzte sich. Die weitere Fahndung führte nicht zum Erfolg, schreibt die Polizei.