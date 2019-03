Polizeiübung auf dem Gelände des Kartcenters Bispingen

Bispingen – Auf dem Gelände des Kartcenters Bispingen führte die Polizeiinspektion Heidekreis am Freitagvormittag mit rund 105 Beteiligten eine Übung zur Bewältigung einer „lebensbedrohlichen Einsatzlage“ durch.

Das Szenario: Zwei Täter mit Schusswaffen bedrohten in Bispingen am E-Center eine Frau mit einer Waffe und raubten ihr Auto. Dabei fielen Schüsse. Die Täter flüchteten zum Kartcenter, stürmen dieses und erschossen eine Person. Eine unüberschaubare Anzahl Unbeteiligter hielt sich im Objekt auf. Die Täter verschanzten sich, so die Mitteilung.

„Die Polizeikräfte des Heidekreises waren nach kurzer Zeit vor Ort, begaben sich koordiniert unter spezieller Schutzausstattung in das Objekt und schalteten die Täter aus“, heißt es weiter. Das ganze dauerte nicht mehr als eine Stunde.

Die Übung diente dem Training des sofortigen und koordinierten Vorgehens örtlicher und überörtlicher Polizeikräfte. Das Hauptaugenmerk lag auf den Bereichen der Lageführung, des taktischen Vorgehens am Objekt sowie der Pressearbeit inklusive Social Media. Die einzelnen Bereiche wurden von Unparteiischen bewertet. Die Statisten kamen aus den Reihen der Bundespolizei und anderer Bereiche der Landespolizei, das DRK stellte ein Schminkteam.

Die Übungsleiterin, Polizeihauptkommissarin Nina Sommer, zeigte sich bei der Besprechung sehr zufrieden. „Erste Auswertungsergebnisse der Schiedsrichter bescheinigten ein professionelles Vorgehen.“ Sie hatte die geheime Übung viele Wochen lang ausgearbeitet.