Polizei fasst gesuchten Straftäter

Soltau - Nach einer öffentlichen Fahndung hat die Polizei nun den verurteilten Straftäter Cedric Sagebiel verhaften können. Er wurde am Sonntagabend in Hamburg gefasst, meldet die Polizei.

Seit Freitag, 7. Dezember, hatte die Polizei mit einem Foto öffentlich nach dem 31-Jährigen gesucht. Bereits am Samstag hatte es erste Hinweise gegeben, der sich aber als Fehlalarm herausstellte.

Am Sonntagabend verhafteten Polizeibeamte mit Unterstützung durch Spezialkräfte der Polizei Hamburg den Gesuchten in Hamburg-Neugraben. Er ist nun in einer Justizvollzugsanstalt. Sagebiel ist im Mai zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.

kab

Rubriklistenbild: © dpa