Politik zum Anfassen: Peer-to-Peer

Soltau - „Was kann eine Kommune für Frieden tun? Wie stehen wir zur Bundeswehr? Macht Demokratie Spaß?“ Mit diesen und anderen Fragen beschäftigten sich junge Menschen, die derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst oder ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Heidekreis absolvieren.

Sie erlebten bei einem Seminar des internationalen Bundes West in Soltau das zweitägige Planspiel „Peer-to-Peer”, bei dem sie parlamentarische Kommunalpolitik kennenlernten. Sie arbeiteten nach den Prinzipien des Planspiels „Pimp Your Town!”, das seit 2008 beispielhaft für gelungene politische Bildung steht, heißt es in der Pressemitteilung.

Organisiert und angeleitet wurde das Seminar von Antonia Hillberg und Paul Jacobsen vom Verein Politik zum Anfassen.

Die Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei und fassten ihre Ideen in Anträge, berieten über Verbesserungsvorschläge und trafen Entscheidungen, die später der echten Politik vorgelegt werden. Das Projekt ermöglicht Freiwilligendienstlern das Kennenlernen der kommunalpolitischen Zusammenhänge und die Erarbeitung eigener Ideen zur Verbesserung des Heidekreis. Dabei konzentrierten sich die ausgearbeiteten Anträge vor allem auf die Themenkomplexe Sicherheit, Bundeswehr und Demokratie im Heidekreis.

Der Verein Politik zum Anfassen aus Isernhagen möchte die Beteiligung an der Gestaltung des Lebensumfeldes ermöglichen.

Nach einem spielerischen Crash-Kurs befassten sich die Freiwilligendienstler mit Kommunalpolitik. Unter anderem wurden sie mit den einzelnen politischen Ebenen vertraut. Die jungen Menschen sammelten Ideen und formulierten Anträge, die zu einer Tagesordnung zusammengefasst wurden.

Sicherheit und Demokratie als Themen

Am Folgetag berieten die Freiwilligendienstler in Kleingruppen über die Anträge des Vortrags und bereiteten sich darauf vor, diese zu vertreten.

Anschließend trafen sich alle zu einer fiktiven Sitzung. „Die Diskussionen der Freiwilligendienstleistenden waren sehr lebhaft, zugleich aber auch von Respekt voreinander und anderen Meinungen geprägt”, berichtete Hillberg.

Die Jugendlichen sprachen sich vor allem dafür aus, dass mehr Projekttage in Schulen veranstaltet werden oder Politiker mit ihrer Anwesenheit den Unterricht unterstützen, damit jüngere Leute, die noch nicht wählen dürfen, Demokratie verstehen.

Des Weiteren wurde der Wunsch geäußert, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung der Panzerringstraße stärker kontrolliert wird und diese besser abgesichert wird.

Auch Sicherheit war den jungen Menschen wichtig. Ein Antrag forderte, dass das Thema Sicherheit in Notfällen und im Straßenverkehr in den Kindergärten behandelt wird, damit Kinder damit konfrontiert werden und die richtige Verhaltensweise beigebracht bekommen.