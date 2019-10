Müll illegal abgeladen

Wietzendorf – Eine Vielzahl von Altreifen hat ein Unbekannter zwischen Freitag und Samstag an der B 3 an einer Einmündung bei der Ortschaft Bockel illegal entsorgt. Wie der Polizei gemeldet wurde, lagen diese im Grünbereich neben der Fahrbahn. Es handelte sich um 25 Autoreifen unterschiedlicher Größen. Für den Transport muss ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger benutzt worden sein, schreibt die Polizei.

Eine weitere Entsorgung von Unrat wurde der Polizei am Lindhorstweg gemeldet. Hier entledigte sich ein Unbekannter etwa eines Kubikmeters Grüngut, das mit Kunststoff und anderen Abfällen vermischt war. Der Müll dürfte zwischen Sonntag- und Dienstagmittag abgelagert worden sein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wietzendorf, Telefon 05196/607, in Verbindung zu setzen.