Mann flüchtet mit Drogen

Bispingen – Polizeibeamte verfolgten am Montagabend einen flüchtenden Autofahrer und nahmen ihn auf einem Hof an der Borsteler Straße in Bispingen fest. Das Fahrzeug war den Beamten gegen 21 Uhr auf einem Feldweg an der L 212, zwischen Volkwardingen und Hörpel, aufgefallen. Als sie ebenfalls auf den Feldweg einbogen, gab der Fahrer Gas. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Ohne zu bremsen, querte er eine Kreuzung in Richtung Borstel in der Kuhle mit etwa 150 Stundenkilometern. Die Beamten brachten ihren Streifenwagen fast zum Stehen, da die Kreuzung nicht komplett einsehbar ist und verloren kurz den Sichtkontakt zum Flüchtenden. Auf der Borsteler Straße winkte ein Zeuge die Beamten auf ein Grundstück, wo sie den Fahrer des geflüchteten Wagens aus dem Auto springen sahen. Die Polizisten sprinteten hinterher, der Mann stürzte, gab auf und ließ sich widerstandslos festnehmen. In einem Rucksack hatte er mehrere kleinere Beutel Betäubungsmittel dabei. Der Bispinger gab bei der Befragung an, Drogen konsumiert zu haben, teilt die Polizei mit.