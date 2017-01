Soltau - Ein 47 Jahre alter, betrunkener Autofahrer kommt am Samstag von der K1 ab und prallt gegen zwei Bäume, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Der Mann aus Munster fuhr gegen 0.35 Uhr aus Richtung Heber in Richtung Soltau. Durch den Wendevorgang eines Autos vor ihm war der Fahrer so stark irritiert, dass er von der Fahrbahn abgekommen ist, heißt es weiter. Das Fahrzeug bleibt auf der linken Seite in einem Graben neben der Fahrbahn liegen.

Der 47-Jährige hatte laut Polizei einen Atemalkoholwert von 2,26 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und ordneten eine Blutprobe an. Am Auto entstand Totalschaden.

(Ungefähre Ortsangabe)

