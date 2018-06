Ladendieb gefasst

Munster - Ein 23-Jähriger wurde am Donnerstagmittag von der Polizei gefasst, nachdem er zuvor in einem Geschäft an der Söhlstraße aus einem Spind eine Geldbörse mit diversen Karten sowie einer geringen Menge Bargeld entwendet hatte. Er flüchtete, nachdem er von einer Mitarbeiterin angesprochen worden war. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Polizei den Täter am Rehrhofer Weg festnehmen, so die Polizei. Als die Handschellen klickten, gab er die Tat zu und führte die Beamten zum Portemonnaie, aus dem er lediglich Kleingeld entnommen hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.