Kupferdieb ertappt

Soltau – Ein Zeuge meldete am Dienstag, gegen 13.50 Uhr, einen Verdächtigen, der im Garten des Heimatkundemuseums in Soltau mit Kupferkabeln hantierte. Polizisten kontrollierten den amtsbekannten 45-jährigen Soltauer, der Kupferrohre und Wickelblei auf einen Haufen legte. Von der Ummantelung getrennte Kupferkabel lagen auf einer Bank daneben. Der Mann gab an, die Kabel von Berechtigten von einer Baustelle bekommen zu haben, schreibt die Polizei. Die Aussage konnte der sofortigen Überprüfung nicht standhalten. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Diebstahls ein.