Munster - „KulturLuft schnuppern!“, unter diesem Motto lädt der Heidekreis alle zwei Jahre zu einem großen, bunten Fest der Bildung und Kultur ein. Am Samstag, 8. September, ist es wieder soweit, von 9 bis 16 Uhr rund um das Bürgerhaus Munster.

Bin ich stärker als eine Ameise? Und was ist eigentlich Zentangle? Wie schmeckt der Saft von Renetten? Wie klingt es, wenn Strom in Musik verwandelt wird? Kann ich einen doppelten Palstek schlagen? Wie fit bin ich op Platt? All das ist beim fünften Fest der Bildung und Kultur zu erfahren. Akteure von A wie „AHAP“ bis Z wie „Die Zeitlosen“ sorgen für vielfältige Angebote.

Am 8. September von 9 bis 16 Uhr

Lese-Cocktails mischen, Fun-Fotos machen, eine Murmel-Lawine loslassen, Bilder betrachten und gestalten, Wörter erwürfeln und vieles mehr bieten die Stände im Bürgerhaus und auf dem Veestherrnweg. Es geht nicht nur darum, über die Vielfalt der Aktivitäten im Heidekreis zu informieren, sondern sie vor Ort erlebbar zu machen. Dazu tragen einzelne Akteure genauso bei wie kreisweit engagierte Organisationen aus den Bereichen Musik, Tanz, Kunst, Literatur, Natur, Pädagogik und Soziales.

Im Bühnenprogramm setzen Bläserklassen aus dem ganzen Landkreis immer zur vollen Stunde einen Akzent – und lassen sich um 12.15 Uhr vor dem Rathaus gemeinsam vom Landrat dirigieren. Durch den Tag führt Moderatorin Antje Diller-Wolff.

In der Rathaus-Galerie startet eine Ausstellung des Foto-Clubs Pixelwerkstatt unter dem Motto „Ansichtssachen“. Im Bürgerhaus lädt das Künstlerehepaar Rudolf zum Austausch über exemplarische Werke ein. An den Wänden des Bürgerhauses entfaltet sich eine Ausstellung mit Arbeiten aus dem Kunstprojekt der Heide-Werkstätten zum Thema „Es war einmal“. Selbst kreativ werden können die Gäste bei der Gestaltung eines Gemeinschaftswerks unter Anleitung von Kunstpädagoginnen der Musikschule oder beim Filzen, Drucken und Basteln.

Spannung verspricht ein Bullrider, im Rahmen ihres 150-jährigen Jubiläums hat die Kreissparkasse Soltau mit ihrer Munsteraner Geschäftsstelle einen Fotobus organisiert, und die Stiftung Spiel schickt ein Spielmobil, das mit Tausenden von Holzstäben einen Straßenabschnitt in eine Spielbaustelle verwandelt, so die Mitteilung. Die Straße Veestherrnweg wird ab Höhe Munster Touristik bis zur Einmündung auf die Wilhelm-Bockelmann-Straße in beide Richtungen gesperrt. Radfahrer werden gebeten, abzusteigen.

Auf dem nahe gelegenen Ollershof findet darüber hinaus von 11 bis 16 Uhr der Mahl- und Backtag des Kultur- und Heimatvereins statt.