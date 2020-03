Kokaindealer in Haft

Schneverdingen – Polizisten nahmen am Donnerstag eine 52-jährige Frau sowie einen gleichaltrigen Mann aus Schneverdingen wegen des Verdachts des wiederholten Handels mit Betäubungsmitteln fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden beide dem Haftrichter vorgeführt. Sie gingen in Untersuchungshaft, schreibt die Polizei. Bereits am Freitag, 13. März, erfolgte eine erste Wohnungsdurchsuchung, bei der nicht geringe Mengen Kokain gefunden wurden. Nachdem die Drogenfahnder die Durchsuchung beendet hatten, ging der Kokainverkauf mutmaßlich noch am selben Tag weiter.

Die Verdachtslage konnte durch weitere Ermittlungen erhärtet werden, sodass ein neuerlicher Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung erlassen wurde. Abermals beschlagnahmten die Beamten nicht geringe Mengen Kokain, woraufhin die Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft beider Beschuldigter aufgrund von Wiederholungsgefahr anregte.