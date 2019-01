Mann fordert junges Mädchen zu sexuellen Handlungen auf

Soltau: - Ein Unbekannter hat in Soltau versucht, sich einem jungen Mädchen sexuell zu nähern. Die Reaktion des Kindes war genau richtig.

Der Vorfall wurde der Polizei in Soltau am Dienstagmittag angezeigt, heißt es in einer Meldung von Mittwoch. Der Mann hat das Mädchen demnach im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses angesprochen und soll es zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben.

Das Mädchen habe jedoch sehr gut reagiert und sei sofort weggelaufen, teilt die Polizei weiter mit. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau hat die Ermittlungen aufgenommen.

kom

Rubriklistenbild: © Patrick Seeger/dpa