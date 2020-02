Jugendliche bringt sich noch in Sicherheit

Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

+ Der Rauch war deutlich sichtbar. Foto: Feuerwehr

Soltau – Ein Bett und weitere Möbelstücke gerieten am Montag, gegen 11.42 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus am Soltauer Kantweg in Brand. Eine 17-Jährige konnte sich in letzter Sekunde selber in Sicherheit bringen, schreibt Feuerwehr-Pressesprecher Daniel Dwenger. Die Jugendliche wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Soltauer Heidekreis Klinikum gebracht.