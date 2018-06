Filzwelt Soltau bietet Grund- und Aufbaukurse an

+ © Felto In den Kursen werden Grundtechniken vermittelt. © Felto

Soltau - Wer sich das Filzen schon immer mal von Grund auf aneignen wollte, hat mit einem dreiteiligen Kursangebot in der Filzwelt in Soltau an den kommenden beiden Wochenenden die Möglichkeit. Die Einheiten können einzeln oder kombiniert besucht werden.