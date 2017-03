Energieeffiziente Informationen auf der Bau- und Energiemesse Nord

Das Team der Energieagentur Heidekreis mit Birthe Bogunovic und Anke Krümpelmann (v.l.) präsentiert sich auf der Bau- und Energiemesse Nord in Soltau zusammen mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Soltau - Bereits seit mehreren Jahren findet in Soltau die Bau- und Energiemesse Nord statt. Wieder mit dabei ist am zweiten Wochenende im März auch die Energieagentur Heidekreis. In diesem Jahr erstmalig zusammen mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

„Die Baumesse in Soltau ist für uns natürlich ein Pflichttermin, um interessierte Gebäudebesitzer zu erreichen“, sagt Dominique Diederich, Leiter der Energieagentur Heidekreis. Zudem ist der Messeauftritt der offizielle Auftakt für eine Kooperation mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen im Bereich Energieberatung.

„Bei uns am Stand bekommen Hausbesitzer unabhängige, fachliche Informationen zu Themen der Energieeffizienz bei Gebäuden und im Haushalt sowie Hinweise auf passende Beratungsangebote und Fördermittel“, erläutert Hiltrud Hogreve, Energieberaterin der Verbraucherzentrale für den Heidekreis. Die Energieexpertin wird am Messesamstag´, von 12 bis 17 Uhr,und am Messesonntag, von 11 bis 16 Uhr, persönlich für Fragen zur Verfügung stehen.

Verleihung der „Grünen Hausnummer"

Außerdem präsentiert die Energieagentur auch ihre aktuelle Beratungskampagne „Solar-Checks“. Im Rahmen dieser Aktion, die bereits Ende Februar gestartet ist und noch bis Mitte April läuft, erhalten bis zu 50 Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern eine einstündige initiale Solarberatung, die sonst rund 150 Euro kostet, für 20 Euro. Für die Restplätze zur Beratung können sich Besucher direkt am Messestand anmelden. Wichtig für eine Anmeldung ist nur, dass das Wohngebäude im Heidekreis steht.

„Ein weiteres Highlight im Rahmen der Baumesse Nord wird am Sonnabend, 11. März, die Verleihung der ,Grünen Hausnummer' an Gebäudeeigentümer aus dem Heidekreis sein“, kündigt Dominique Diederich an. Um diese Auszeichnung hatten sich Eigentümer von beispielhaft modernisierten oder im hohen Energiestandard gebauten Wohngebäude von Oktober 2016 bis Januar 2017 beworben.

Den Stand der Energieagentur finden Interessierte in der Messehalle direkt gegenüber dem Eingang. Fragen im Vorfeld beantwortet die Energieagentur Heidekreis telefonisch unter 05162/9856298 oder per Mail über info@energieagentur-heidekreis.de.