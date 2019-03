Heide Park: Colossos-Rückkehr ist das Highlight der Saison 2019

Soltau - Der Heide Park Soltau ist sowohl für Adrenalin-Junkies als auch für Familien ein beliebtes Ausflugsziel zwischen Hamburg und Hannover. Mehr als 50 Attraktionen und Shows umfasst der Freizeitpark an der A7. Alle wichtigen Infos für Besucher sind in diesem Übersichtsartikel zusammengefasst.

Neu im Heide Park: Colossos - Kampf der Giganten

+ Die Holzachterbahn Colossos eröffnet unter dem Motto „Kampf der Giganten“. © Klaus Müller Das Warten hat ein Ende: Colossos, Europas höchste und schnellste Holzachterbahn, kehrt in der Saison 2019 zurück. „Ein atemberaubender Kampf der Giganten beginnt“, kündigt der Heide Park an. Der Gigant lauert auf den letzten Metern der gut 1500 Meter langen Strecke.

Offen bleibt, wann genau Colossos so richtig durchstartet. Ob die riesige Holzachterbahn zum Saisonstart 2019 am 6. April wieder öffnet, lässt der Park offen. Die einzige Info: Frühjahr 2019.

Peppa Pig Land lockt junge Kinder mit Familien

Seit der Saison 2018 lockt die Erlebnis-Attraktion „Peppa Pig Land“, in der vor allem Vorschulkinder Spaß haben sollen. Damit setzt das Heide-Park-Team weiterhin auf Familien als eine wichtige Zielgruppe.

+ Seit dem Frühjahr 2017 können Heide-Park-Besucher auf Geisterjagd gehen. © Heide Park Resort Im Jahr 2017 ist die fünfte Dimension in Soltau eingekehrt: Zum Beginn der neuen Saison ist die Virtual-Reality-Attraktion Ghostbusters 5D gestartet.

In der Indoor-Attraktion für die ganze Familie gehen die Fahrgäste gemeinsam mithilfe von Laser-Proton-Pistolen, Geisterfalle und 3D-Brillen auf die Jagd nach Geistern, die sich in allen Teilen des Heide Parks eingenistet haben.

Tickets und Preise für den Heide Park

Die Kosten für den Eintritt in den Heide Park machen sich durchaus im Portemonnaie bemerkbar. Regelmäßige Rabatt-Aktionen, um beispielsweise zu zweit zum Preis von einem eingelassen zu werden, und Frühbucher-Ermäßigungen lassen die Preise sinken:

Tageskarte ab 12 Jahre: 47,50 Euro

Tageskarte von 3-11 Jahren: 39 Euro

Kinder unter 3 Jahren: frei

Saisonpass: 49 Euro 2-Tageskarte ab 12 Jahre: 56 Euro

2-Tageskarte von 3-11 Jahre: 49 Euro

3-Tageskarte ab 12 Jahre: 61 Euro

3-Tageskarte von 3-11 Jahre: 54 Euro Merlin-Jahreskarten (u.a. Hamburg Dungeon): 85 Euro Parkplatzgebühr 6 Euro

Gruppenkarte (ab 10 Pers. ab 18 Jahren): 36,50 Euro

Kindergruppenkarte (ab 10 Kindern, 4-17 J.): 33 Euro Rollstuhlfahrer (mit SB-Ausweis): frei

Schwerbehinderte: 27 Euro (mit Vermerk im SB-Ausweis „Begleitperson erforderlich“)

Jeweilige Begleitpersonen: 27 Euro

Geburtstagskinder: frei (gegen Vorlage eines Nachweises)

Schönwetter-Garantie

Wer ein Online-Ticket im Voraus bucht und es an an diesem Tag mehr als eine Stunde am Stück regnet, profitiert von der Schönwetter-Garantie des Heide Parks. Egal, ob man an dem Tag im Park war oder sich die Fahrt nach Soltau gespart hat. Alle Infos gibt es auf der Homepage des Parks.

Öffnungs- und Saisonzeiten

Die Saison 2019 läuft vom 6. April bis zum 3. November - der Park ist dann jeweils ab 10 Uhr geöffnet. Die bislang bekannten Schließtage sind der 6., 13., 20., 27. September und der 28./29./30. Oktober.

Höhepunkte des Heide Parks

Auf rund 850.000 Quadratmetern kommen sowohl Achterbahn-Fans als auch Familien auf ihre Kosten. Unter den mehr als 50 Fahrgeschäften und Shows stechen einige hervor, die den Ruf des Heide Parks als vielseitiges Ausflugsziel prägen. Einige Highlights in der Übersicht:

Holzachterbahn Colossos (Wiedereröffnung Frühjahr 2019)

+ © Heide Park Resort Europas bis heute größte Holzachterbahn steht seit dem Jahr 2001 im hinteren Bereich des Heide Parks und zieht dennoch unermüdlich Fahrgäste an. Für einige ist der Weg zum Colossos der erste eines Tages im Freizeitpark - um später nicht stundenlang an der Warteschlange anstehen zu müssen. Allerdings ruhte die Holzachterbahn zuletzt. Der Neustart von Colossos 2.0 ist für Frühjahr 2019 geplant.

Wing-Coaster Flug der Dämonen

+ Der Flug der Dämonen ist der einzige Wing-Coaster in Deutschland. © Heide Park Resort Deutschlands einziger Wing-Coaster, bei dem die Fahrgäste zu beiden Seiten der Achterbahn über die Schienen gleiten, steht seit 2014 im Heide Park: der Flug der Dämonen. Durch die ungewöhnliche Anordnung der Sitzplätze rasen die Mitfahrenden scheinbar wie im Flug mit bis zu 100 Stundenkilometern unter anderem fünfmal kopfüber und siebenmal nur knapp an Hindernissen vorbei.

Dive-Coaster Krake

+ Die Krake sieht allein von außen furchteinflößend aus. © Heide Park Resort Weit unten lauert der Kraken, das Gefährt nähert sich dem Abgrund... und rauscht mit 106 Kilometern in der Stunde nach unten. Seit 2011 steht der Dive-Coaster, bei dem die Züge aus 41 Metern in die Tiefe rasen am Rand des großen Heide-Park-Sees und gilt als einzige Achterbahn dieser Art in Deutschland.

Looping-Achterbahn Big Loop

+ Big Loop ist bereits im Jahr 1983 eröffnet worden. © Heide Park Resort Diese Achterbahn ist wirklich unverwüstlich und gilt als klassische Attraktion schlechthin. Eröffnet wurde Big Loop 1983 als damals erste Achterbahn im Heide Park, die bis heute kaum etwas von ihrer Faszination verloren hat.

Hängeloopingbahn Limit

+ Der Rollercoaster Limit ist im Jahr 1999 eröffnet worden. © Heide Park Resort Seit 1999 hängen Achterbahnfans im Heide Park in der Luft: Zumindest im Rollercoaster Limit, der ersten Hängeloopingbahn des Resorts. Hier zieht der Boden rasant unter den Fahrgästen vorbei - außer, es geht gerade durch die fünf Überschlag-Passagen, die sich zusammen mit den vielen Kurven deutlich spürbar über zwei Minuten hinweg in der Magengegend bemerkbar machen.

Katapultstart-Achterbahn Desert Race

+ Schnell, schneller, Desert Race. © Heide Park Resort Ab durch die Wüste. Oder: Von 0 auf 100 in 2,4 Sekunden. Was auf der Autobahn nahezu unmöglich ist, können Heide-Park-Besucher bei einer entsprechend kurzen Warteschlange im Desert Race immer und immer wieder erleben. Die Katapult-Achterbahn beschleunigt letztendlich auf 102 km/h und drückt die Passagiere seit 2007 kompromisslos in ihre Sitze. Dann wirken Beschleunigungskräfte von 4,7G, das geht natürlich nicht ohne entsprechende Nervenanspannung an den Mitfahrenden vorüber.

Gyro-Drop-Tower Scream

+ Der Freefall-Tower Scream lässt die Besucher aus 71 Meter abstürzen. © Heide Park Resort Was der Desert Race nach vorne kann, schafft der Scream-Tower nach unten. Aus 71 Metern Höhe fallen die Insassen hier seit 2003 in die Tiefe und beschleunigen dabei für wenige Sekunden auf knapp 100 Kilometer in der Stunde. Wohl dem, der sowohl Höhen- als auch Fallangst überwindet und sich hinter die Sicherheitsbügel klemmt.

Schweizer Bobbahn

+ Die Schweizer Bobbahn ist ein echter Klassiker des Heide Parks. © Heide Park Resort Die Bobbahn im Heide Park ist ebenso wie der Big Loop eine echte Institution. Jeder kennt sie, seit 1993 drehen die Gäste des Freizeitparks in ihr ihre Runden. Dabei liegt das Tempo irgendwo zwischen gemütlich und rasant, das Fahrgefühl ist allerdings einzigartig, da die Wagen nicht wie sonst üblich auf Schienen fahren, sondern durch den „Eistunnel“ gleiten.

Drachenzähmen - Die Insel

+ Die Themenwelt zu Drachenzähmen ist insbesondere für die jungen Gäste gedacht. © Heide Park Resort Seit 2016 treffen Parkbesucher ab 3 Jahren in einem ganzen Areal ihre Helden aus dem Kinofilm „Drachenzähmen leicht gemacht“ und der Fernsehserie „Dragons“. Die Themenwelt umfasst mehrere Attraktionen wie den Himmelstürmer, bei dem die Mitfahrenden auf dem Bauch liegend ihre Runden drehen. Das gefällt nicht nur Wikingern - hier kommen auch große und kleine Entdecker auf ihre Kosten.

Mountain-Rafting

+ Mountain Rafting: Eine Wildwasserbahn mit Nass-werden-Potenzial. © Heide Park Resort Diese Fahrt ist zusammen mit den regulären Wildwasserbahnen im Park ein echter Klassiker. An heißen Tagen bietet das Rafting durch die Stromschnellen und vorbei an den Wasserfällen eine willkommene Abwechslung, an anderen Tagen macht es eine riesige Schadenfreude, wenn die Beifahrer von den Wasserfontänen nass gemacht werden. Hier bleibt seit der Eröffnung im Jahr 1992 wirklich niemand vor dem Eingang stehen, bis die anderen ihre Fahrt beendet haben.

Panoramaturm

Der Mensch an sich weiß gerne Bescheid. Wie der Heide Park und die weitläufige Naturlandschaft der Lüneburger Heide in seiner Umgebung aussehen, lässt sich am besten vom 1985 eingeweihten Panoramaturm begutachten. Hier gibt es keine Hast, keine rumpelnden Räder - nur allzu viel Höhenangst sollte man natürlich nicht haben.

Grottenblitz

Muss man zum Grottenblitz noch etwas sagen? Seit 1985 im Park dabei, 45 Kilometer pro Stunde unterwegs und absolut sympathisch. Die kleine Achterbahn wechselt ihr Tempo, neigt sich auf die Seiten und durchfährt ganz nebenbei auch noch die Alpen. Na gut, nicht wirklich, aber mit ein bisschen Fantasie könnten es die Alpen sein, durch die der Grottenblitz hindurchfährt.

Events 2019

Noch nicht im Detail bekanntgegeben.

Übernachtungen und Kurzurlaub

Gäste, die von weiter her kommen oder vom Freizeitpark einfach nicht genug kriegen können, haben die Möglichkeit, im Heide Park zu übernachten. Entweder im Abenteuerhotel, in dem Besucher neben nächtlichen Aufenthalten in aufwendig gestalteten Themenzimmern (z.B. Ghostbusters oder Piraten) auch ein Spaßbad und eine Sauna erleben können. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 wird das Hotel regelmäßig verändert.

+ Im von VW lizensierten Bulli-Camp kommt Strandstimmung auf. © Heide Park Resort

Wer es ungezwungener mag, kann das Holiday Camp besuchen. Dort stehen sowohl Holzhütten als auch T2-Bullys von Volkswagen als Übernachtungsmöglichkeit bereit. Die Fahrzeuge wurden für die Gäste des Parks restauriert und lassen Surfer-Stimmung in der Heide aufkommen.

Anreise und Parkplätze

Mit dem eigenen Auto zum Park:

Auf der Autobahn 7 geht es von der Abfahrt Soltau-Ost in Richtung Heide Park. Von da an ist der Weg ausgeschildert. Auf dem Gelände ist Platz für 300 Busse oder Wohnmobile sowie für etwa 8000 Autos. Die Parkgebühr beträgt sechs Euro (Stand September 2017).

Übernachtungsgäste parken kostenfrei auf dem Parkplatz des Heide Park Abenteuerhotels oder dem Parkplatz des Holiday Camps - dazu muss nur die Buchungsbestätigung vorgelegt werden.

Adresse: Heide Park 1, 29614 Soltau

Mit dem Bus zum Park:

Vom Bahnhof Soltau (HAN) fahren 2017 zwischen Mai und September Busse zum Heide Park Resort - und zwar die Linie 154 sowie das Busunternehmen Prüser. Mit der KVG ist auch eine regelmäßige Anreise aus Hamburg vorhanden.

Mit der Bahn zum Park:

Mit der Bahn erreicht man den Heide Park über die Haltstellen Soltau (HAN) oder Wolterdingen (HAN). Von Soltau aus gibt es die oben genannten Busverbindungen, von Wolterdingen - zum Beispiel aus Richtung Hamburg kommend - geht es in rund 20 Minuten zu Fuß zum Ziel.

E-Tankstelle am Park:

In Kooperation mit den Stadtwerken Soltau tanken Parkbesucher oder Übernachtungsgäste kostenlos Strom. Die Stromtankstelle befindet sich auf dem Parkplatz des Abenteuerhotels.

Barrierefreiheit/Internet/Service

Hilfe für Behinderte im Service Center

Gäste mit Behinderungen parken im Heide Park direkt am Eingang, können behindertengerechte Toiletten nutzen und profitieren von einer speziellen Schulung der Mitarbeiter, teilt das Heide-Park-Team mit. Im Service Center am Eingang des Parks stehen Zugangsbedingungen zu allen Attraktionen bereit. Ein Leitfaden für Menschen mit Handicap hilft beim Besuch im Park.

+ Der Blick über den Heide Park. © Heide Park Resort

WLAN bei den Dämonen und im Hotel

Um den Aufenthalt im Heide Park direkt und ohne Verlust von Inklusiv-Volumen mit anderen teilen zu können oder ansonsten im Internet aktiv sein zu können, bietet der Heide Park kostenloses WLAN - und zwar im Bereich vom Flug der Dämonen sowie im Abenteuerhotel.

So gelingt die Anmeldung:

WLAN #HeideParkResort auswählen,

Browser öffnen,

mit persönlichen Daten oder Facebook-Account anmelden.

Hunde im Park

Hunde dürfen sich angeleint kostenfrei im Park aufhalten. Auch im Holiday Camp sind sie gegen eine Gebühr über 7,50 Euro pro Nacht willkommen. Nur das Abenteuerhotel ist für die tierischen Begleiter nicht erlaubt.

Stauraum für Taschen und Co.

Schließfächer gibt es beim Service Center, in der Spielhalle beim Maya-Tal und gegenüber der Piratenarena. Die Nutzungsgebühr beträgt einen Euro pro Öffnung. Die Fächer sind 39 Zentimeter hoch, 30 Zentimeter breit und 44 Zentimeter tief.

Verlorenes

Gehen Gegenstände oder gar Kinder verloren, landen sie früher oder später am Service Center beim Eingang. Für Kinder stehen dort auch Armbänder zur Verfügung, auf denen Eltern Namen und Telefonnummer eintragen können - so lassen sich viele Tränen vermeiden.

Die Geschichte des Heide Parks

Fast 40 Jahre existiert der Heide Park bereits - am 19. August 1978 eröffnete das Ausflugsziel und lockte bereits in der ersten Saison 600.000 Gäste nach Soltau. Die Idee für den Park hatte der Schausteller Hans-Jürgen Tiemann - und erfüllte sich damit einen Traum.

1978 standen sechs Fahrgeschäfte bereit: die Monzapiste, der Heide Park Express, der Oldtimer-Rundkurs, eine Floßfahrt, die Wichtelhausenbahn und die Hochbahn. Beinahe jährlich kamen neue Attraktionen hinzu, 1980 beispielsweise die erste Wildwasserbahn und 1983 mit Big Loop die erste Achterbahn des Parks.

Das Heide-Dorf, ein detailgetreuer Nachbau von typischen Gebäuden aus der Lüneburger Heide, wurde 1988 eingeweiht. Seit 1992 kann man das Mountain-Rafting absolvieren und nur ein Jahr später eröffnete die Schweizer Bobbahn.

1999 wurde mit der Hängeloopingbahn Limit eine damals für einen deutschen Freizeitpark einzigartige Anlage eröffnet. 2001 folgte die damals größte Holzachterbahn der Welt: Colossos. Ab 2002 gehörte der Park der für ihre Wachsfiguren-Kabinette bekannte Taussauds Group aus England.

+ Der Scream wurde 2003 eröffnet. © Heide Park Resort

2003 eröffnete der Scream-Tower, 2007 wurde der Heide Park Teil der Merlin Entertainments plc und trägt seitdem den Namen Heide Park Resort. Auch das heutige Abenteuerhotel wurde in jenem Jahr eröffnet. Zudem eröffnete zeitgleich die Katapultstart-Achterbahn Desert Race.

2011 wurden insgesamt zwölf Millionen Euro in ein Highlight für Adrenalin-Junkies investiert: Deutschlands einzigen Dive Coaster Krake. In dieser Zeit wurde der Park in vier Abenteuerwelten aufgeteilt. Zusätzlich zur bereits seit 2010 bestehenden Bucht der Totenkopfpiraten entstanden die Bereiche Land der Vergessenen, Wild Wild West und Transsilvanien.

+ Der Flug der Dämonen im Dunkeln. © Heide Park Resort

Im Jahr 2014 zog mit dem Flug der Dämonen eine neue Großachterbahn in das Resort. Auch das weltweit erste von VW lizenzierte Bulli Camp mit sieben original VW T2-Kleinbussen das Übernachtungsangebot im Holiday Camp existiert seit diesem Jahr.

Im Mai 2016 eroberten die Helden aus dem Dreamworks Kinoerfolg „Drachenzähmen leicht gemacht“ und der Serie „Dragons“ das Heide Park Resort. Colossos erhielt zum Saisonstart im März eine neue Dschungel-Thematisierung rund um die mystische Welt der Baummenschen.

+ Drachenfreunde kommen seit 2016 voll auf ihre Kosten. © Heide Park Resort

Im dritten Jahr in Folge investierte das Heide Park Resort 2017 in Familien- Abenteuer. Ghostbusters 5D – die ultimative Geisterjagd ist seither Deutschlands erste interaktive Ghostbusters-Attraktion und die erste Indoor-Attraktion des Parks.

Seit 2018 kommen Kinder mit ihren Familien im Peppa Pig Land auf ihre Kosten.