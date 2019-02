Ein Kampf voller Rauch und Feuer: Heide Park enthüllt neuen Colossos

Die größte Holzachterbahn Europas steht kurz vor der Wiedereröffnung. Nun hat das Team des Heide Park Soltau erste Fotos von „Colossos - Kampf der Giganten“ veröffentlicht.

Soltau - Wenige Wochen vor dem Start in die neue Freizeitpark-Saison hat der Heide Park Soltau das Geheimnis um den neuen Stil der Holzachterbahn Colossos zumindest teilweise enthüllt. Beim „Kampf der Giganten“, wie der runderneuerte Rollercoaster nun heißt, rauschen die Besucher des Parks auf den neuen Schienen der Attraktion vorbei an gigantischen Schlachten voller Rauch und Feuer.

Die bei ihrer Eröffnung größte Holzachterbahn der Welt musste in den vergangenen Jahren aufwendig instand gesetzt werden. Vor drei Jahren zeigte sich, dass die Konstruktion einer umfangreichen Sanierung bedurfte. Diese soll nun im Verlauf des Frühjahrs abgeschlossen werden. Anders als im Herbst angekündigt steht das genaue Datum der Eröffnung noch nicht fest. Damals schürte eine kleine Pyro- und Lichtshow die Vorfreude auf die Achterbahn-Rückkehr. Der Heide Park selbst startet am 6. April in die neue Saison.

Gegenspieler von Colossos enthüllt

Nun hat das Heide Park Resort das Geheimnis um den Gegenspieler von Colossos gelüftet – in einer Pressemeldung zeigt und beschreibt das Team einen zweiten Giganten in Form einer finsteren, mächtigen Kreatur, an der die Fahrgäste vorbeirauschen werden.

+ Die Achterbahnfans erwartet eine Fahrt vorbei an Holz und Feuer. © Heide Park Resort

„Lauernd wartet der Gigant auf den letzten Metern der 1,5 Kilometer langen Strecke auf mutige Achterbahn-Fans. Schon auf der Terrasse vor der Attraktion beeindruckt er Parkbesucher durch seine imposante Erscheinung“, heißt es in der Meldung des Parks.

Die gigantische Kreatur wird Teil einer umfassenden Geschichte sein, die die Besucher bereits vom Eingang an in ihren Bann ziehen soll. Dramatische Musik und passende Ambiente-Elemente in der Stadion der Achterbahn und im Shop sollen das neue Erlebnis abrunden.

Kunstfelsoberfläche stammt aus Portugal

Der Gegenspieler des Giganten Colossos ragt rund 25 Meter in die Höhe. Er besteht laut der Pressemeldung aus „Knochen“ aus Stahl sowie einer 1900 Quadratmeter großen Kunstfelsoberfläche, die von der portugiesischen Firma Universal Rocks in Handarbeit gestaltet wurde.

Bevor der neue Colossos in Betrieb genommen werden kann, muss neben den restlichen Arbeiten an der Bahn und der Gestaltung der Landschaft an den letzten Schrauben gedreht werden. Nach einigen Testfahrten soll der TÜV Süd die Endabnahme durchführen und die Inbetriebnahme genehmigen.