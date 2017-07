Heide Park an drei Samstagen länger geöffnet

Soltau - Der Heide Park Soltau verlängert seine Öffnungszeiten - ganz ohne Mehrkosten für die Besucher. An drei Samstagen im Juli und August bleibt der Freizeitpark bis 22 Uhr geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ob beim „Flug der Dämonen“, der neuen Geisterjagd-Attraktion „Ghostbusters 5D“ oder der Highspeed-Attraktion „Desert Race“ - das Heide Park Resort hat in den Sommermonaten einiges zu bieten. Auf extra lange Tage dürfen sich Thrill-Seeker am 22. und 29. Juli sowie am 5. August freuen. An diesen Samstagen bleibt das Gelände bis 22 Uhr geöffnet, die Attraktionen sind bis 21 Uhr offen.

Die längere Nutzung ist im Preis des Tagestickets inbegriffen. Eintrittskarten sind an der Tageskasse oder auch online erhältlich.

Colossos bleibt geschlossen

Einziger Wermutstropfen für Achterbahn-Begeisterte: „Colossos“, die riesige Holzachterbahn, bleibt in der Saison 2017 komplett geschlossen. Der Heide Park muss Schienenteile in großem Umfang austauschen, um den sicheren Betrieb gewährleisten zu können. Wann die 1344 Meter lange Achterbahn wieder öffnet, bleibt offen.

jdw