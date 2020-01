Erlebniswerkstatt Buchdruck-Museum Soltau wirbt um Mitglieder

Großes Gutenbergporträt überreicht

+ © Verein Hermann Meyer (links) überreicht Dieter Janßen das Gutenbergporträt. © Verein

Verden/Soltau – Nach der Gutenbergbüste, die schon vor einigen Jahren der Erlebniswerkstatt Buchdruck-Museum Soltau übergeben wurde, ziert jetzt auch ein großformatiges Porträt die provisorische Werkstatt in einem Kellerraum des Dienstleistungszentrum an der Winsener Straße 34b. Das Besondere an dem Porträt ist nicht nur das Alter, sondern auch, dass Johannes Gutenberg keinen Bart hat, wie sonst auf den überlieferten Zeichnungen.