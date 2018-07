Geldbörsen entwendet

Blaulicht

Schneverdingen/Schwarmstedt/Soltau - Zu Diebstählen von Geldbörsen kam es am Montag im Heidekreis. Während des Einkaufes in einem Lebensmittelgeschäftes an der Harburger Straße in Schneverdingen sowie in Schwarmstedt, Mönkeberg, nutzten Unbekannte die Gelegenheit und entwendeten einer 67-jährigen Schneverdingerin beziehungsweise 68-jährigen Esselerin jeweils ihre Geldbörsen aus den Handtaschen, die sich an den Einkaufswagen befanden.