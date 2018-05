Geldautomat in Schneverdingen gesprengt

Suche nach Zeugen

Schneverdingen - Den Geldautomaten der Commerzbank an der Verdener Straße in Schneverdingen haben Unbekannte am Dienstagmorgen, gegen 4 Uhr, gesprengt. Sie erbeuteten Geldladen mit Bargeld in bisher noch nicht bekannter Höhe und flüchteten mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Innenstadt.