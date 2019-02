Gebäude von Unbekannten beschmiert

Hinweise gesucht

Schneverdingen - Die Eine-Welt-Kirche an der Ernst-Dax-Straße und das Gebäude der Gesamtschule an der Straße Am Timmerahde beschmierten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, so die Polizei in einer Pressemitteilung.