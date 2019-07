Fußgängerin angefahren

Soltau – Die Polizei Soltau sucht eine Fußgängerin, die von einem Auto angefahren wurde, zu Boden ging und humpelnd sowie schimpfend die Unfallstelle verließ. Das Geschehen ereignete sich am Montag, um 8.53 Uhr, an der Einmündung Fritz-Reuter-Straße / Walsroder Straße in Soltau. Eine Autofahrerin wollte nach rechts in die Walsroder Straße einbiegen und erfasste die Unbekannte, die die Fritz-Reuter-Straße queren wollte. Vorher soll sie allerdings gewartet haben, schreibt die Polizei. Sie wird als etwa 40 Jahre alt, schlank, groß, mit sehr dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Die Frau und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 05191/93800, zu melden.