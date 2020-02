Intimer Blick auf eine Ausnahmesituation

Neuenkirchen - Von Reike Raczkowski. Ein Mann und seine Tochter: Das Mädchen ist schon seit einigen Wochen auf der Welt, aber als Frühchen hat es die erste Zeit in einem Inkubator verbracht. Eltern und Pflegepersonal haben um sein Leben gebangt. Heute darf der Vater die Kleine zum ersten Mal in den Arm nehmen. Ein intimer, emotionaler Moment, den er sicher nie vergessen wird. Mit dabei: Antje Diller-Wolff. Die Filmemacherin aus Neuenkirchen hat die Gefühle des Vaters in ihrem Film „Eine Handvoll Hoffnung – Frühchen kämpfen sich ins Leben“ festgehalten.

Wenn Eltern ein Kind erwarten, ist die Schwangerschaft meistens eine Zeit voller Vorfreude: auf ein gesundes, wunderbar entwickeltes Baby. Sicher haben die meisten werdenden Eltern auch relativ klare Vorstellungen von der Geburt und der ersten Zeit danach. Diese Träume platzen jäh, wenn die Schwangerschaft zu früh endet. Zu früh – das bedeutet in der Regel vor der 37. Woche einer normalerweise circa 40 Wochen dauernden Schwangerschaft. Frühgeborene bilden die größte Kinderpatientengruppe in Deutschland.

Autorin Antje Diller-Wolff begleitet in ihrem Beitrag für die ZDF-Reihe „37˚“ drei Familien mit ihren Frühgeborenen. Die 45-jährige Journalistin hat damit nach viel beachteten Beiträgen zum Beispiel zu den Themen Ernährung und Kinderbetreuung nun das nächste hochsensible Thema angefasst – und sich voll darauf eingelassen. Gespräche mit Eltern und Geschwistern oder ehemaligen „Frühchen“, die mittlerweile eingeschult sind, sowie Ärzten und Pflegepersonal standen für sie und ihr Team auf dem Programm.

„Es ist eine absolute Ausnahmesituation, in der sich die Eltern befinden“, berichtet Diller-Wolff. „Die haben sich das alles ganz anders vorgestellt. Die wollten vielleicht noch das Kinderzimmer streichen und auf einmal geht es um Leben und Tod.“ Wenn diese Kinder auf die Welt kommen, noch längst nicht voll entwickelt, müssen sie Tage, Wochen oder sogar Monate in einem Inkubator, einem Brutkasten, verbringen. „Und die Eltern können nichts tun, können nur hoffen, dass ihr Kind am nächsten Morgen noch lebt.“ Das sei eine erhebliche Belastung, deren Zeugin sie als Filmemacherin geworden sei. Sie berichtet von Müttern, die zu Hause vielleicht noch weitere kleine Kinder haben, die versorgt werden wollen. Die jeden Morgen in die Klinik fahren und dann stundenlang, zum Nichtstun gezwungen, auf die Geräte starren. „Sie sind völlig hilflos, können vielleicht Milch abpumpen, aber das war es dann auch schon. Ärzte haben mir erzählt, dass viele Eltern sich zu regelrechten Experten der Geräte entwickeln: Die wissen am Ende alles über Laborwerte, sie kennen jeden piependen Knopf und jede Kurve.“

+ Die Neonatologie der Charité Berlin ist eine der größten Kliniken für Frühchen in Deutschland. Hier hat Antje Diller-Wolff einen Teil ihrer Dokumentation gedreht. Foto: ZDF/Philip Koepsell

Wenn die Frühchen außer Lebensgefahr sind und endlich nach Hause dürfen, ist die Situation dennoch meistens alles andere als normal. „Einmal Frühchen, immer Frühchen“, sagten die Ärzte, so Diller-Wolff. Für viele gehe es direkt weiter mit Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie. Ein Kind, das die ersten Wochen in einem Brutkasten verbringe, habe oft viel nachzuholen. „Uns war wichtig, dass wir möglichst viele Facetten des Themas abbilden“, sagt Diller-Wolff über die Fälle, die sie begleitet hat. So habe sie auch Frühchen kennengelernt, die heute bereits im Schulalter sind. Sie erzählt von Ariane und Dieter. Die beiden hätten sich damals so auf ein Kind gefreut. Nach einer künstlichen Befruchtung erwartete Ariane Zwillinge. Nach der Hälfte der Schwangerschaft musste sie wegen Blutungen ins Krankenhaus. Wenige Wochen später, am zweiten Weihnachtsfeiertag, kamen Ella und Alexander nach genau 23 Schwangerschaftswochen zur Welt. „17 Wochen zu früh“, berichtet Diller-Wolff. Beide hatten Hirnblutungen erlitten, bei Alexander wurde außerdem ein schwerer Herzfehler diagnostiziert. Er starb mit neun Monaten in der Klinik. Ella geht es heute gut. Nur Krankengymnastik brauchte sie zur Unterstützung.

Überwunden ist die harte Zeit aber nicht. „Mütter, die Frühchen zur Welt gebracht haben, leiden häufig unter schweren Schuldgefühlen“, hat Diller-Wolff bei ihren Recherchen festgestellt. „Sie fragen sich: Warum habe ich es nicht länger geschafft, das Baby in meinem Bauch zu halten?, Bin ich an diesem einen Tag zu schnell die Treppe hochgerannt? oder Hätte ich diese Flaschen wirklich tragen sollen? Sie quälen sich oft ganz furchtbar.“

+ Auf sensible Themen spezialisiert: Antje Diller-Wolff. Foto: Raczkowski

Die Journalistin berichtet, dass bei so heiklen Themen etliche Vorgespräche – ohne Kamera – notwendig seien, um Vertrauen zu den Protagonisten aufzubauen. „Eine Mutter hat sich erst bereit erklärt, mit mir zu sprechen, nachdem sie mich einmal quer gegoogelt hatte. Die wusste alles über mich, auch welchen Platz ich beim letzten Karatewettkampf gemacht hatte. Dann haben wir erst einmal stundenlang telefoniert. Es war nicht so, dass sie mich als beste Freundin gebraucht hätte. Ich war jemand mit einer gewissen Distanz und einem uneingeschränkten Interesse.“ Noch heute freue sie sich über jede Nachricht der Protagonisten des Films.

Außerdem brauche sie für solche Drehs erfahrene Kollegen, die genau wüssten, wie sie sich in diesen Situationen zu verhalten hätten. „Ich hatte ein Team, das ich gut kenne, auf das ich mich 100-prozentig verlassen kann. Da reicht dann ein Blick und sie wissen, was los ist.“

Besonders dramatisch ist der Teil der Dokumentation, in dem es um die Zwillingsmädchen Ava und Alexandra geht. Sie werden in der Charité Berlin in der 26. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geholt. Beide schweben in Lebensgefahr. Mit im Krankenzimmer: Antje Diller-Wolff, die über Monate die Entwicklung der beiden verfolgt. Hier ist sie auch dabei, als der Vater seine Tochter zum ersten Mal in den Arm nehmen darf.

Wie geht man mit so einem Moment um? Diller-Wolff: „Ich bin insofern professionell, dass ich mir genau überlege, wie viel Zeit ich dem Vater gebe, bevor ich eine Frage stelle, wie behutsam ich sein muss, um ihm diese Intimität zu lassen, aber gleichzeitig den Film gut zu machen. Ich bin da jedenfalls überhaupt nicht abgebrüht.“

Die Dokumentation

„Eine Handvoll Hoffnung – Frühchen kämpfen sich ins Leben“ läuft in der Reihe 37˚ am Dienstag, 10. März, um 22.15 Uhr, auf ZDF.