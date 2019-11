Finanzamt Soltau: „Von der Tradition in die Moderne“

+ Der Vorsteher des Finanzamts Soltau, Jörg Zimmermann, erläutert ein Foto an einer Stelltafel.

Soltau – „Von der Tradition in die Moderne“ – so heißt es beim Finanzamt Soltau, denn zeitgleich mit 100 Jahren Steuerverwaltung in Niedersachsen werden 100 Jahre Finanzamt Soltau gefeiert. Nur in dieser Woche ändert die Behörde die Öffnungszeiten und präsentiert täglich, von 9 bis 12 Uhr, und am Donnerstagnachmittag, von 14 bis 17 Uhr, in einer Ausstellung Dokumente und Exponate.