Falsche Beamte am Telefon

Heidekreis - Trotz intensiver Präventivmaßnahmen der Polizei im Heidekreis fallen immer wieder vorwiegend ältere Menschen auf Betrüger rein. Aktuell sind es einmal mehr Anrufer, die sich am Telefon als LKA-Mitarbeiter ausgeben und vortäuschen, einer Verbrecherbande auf der Spur zu sein, schreibt die Polizei.

In Schneverdingen ist eine ältere Dame überzeugt worden, dass die Bande es auch auf sie abgesehen habe und sie ihr Barvermögen in Goldbarren eintauschen solle - insbesondere auch, weil Mitarbeiter der Bank involviert seien und das Geld nicht sicher sei. Das Opfer veranlasste den Kauf von Gold in Höhe eines hohen dreistelligen Betrages. Zur Durchführung kam es nicht: Das Geld ist noch da.

So glimpflich geht es nicht immer aus. Die Polizei rät: „Trauen Sie den Anrufern nicht. Machen Sie keine Geschäfte jeglicher Art am Telefon. Ziehen Sie eine Person Ihres Vertrauens zu Rate. Die Polizei holt keine Wertgegenstände, tauscht sie auch nicht ein und macht vor allem keine Geldgeschäfte. Legen Sie auf.“