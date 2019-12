Erste Patientin kam vor dem offiziellen Start

Soltau – Die Fachabteilung Unfallchirurgie und Orthopädie des Heidekreis-Klinikums befindet sich wieder am Standort Soltau. Rund um die Uhr werden dort chirurgische Notfälle versorgt. Geschäftsführer Dr. med. Achim Rogge: „Durch den Verbleib der Fachabteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie können am Standort Walsrode auch weiterhin Patienten mit chirurgischen Verletzungen wie Platzwunden, Verletzungen des Sprunggelenks, aber auch unkomplizierten Bein- oder Armbrüchen behandelt werden.“ Patienten, die unfallchirurgisch operiert werden müssten, würden nach Soltau verlegt. Sollte ein Patient nicht transportfähig sein, werde ein Unfallchirurg nach Walsrode kommen. „Dieselbe Vorgehensweise gilt selbstverständlich auch für viszeralchirurgische Patienten am Standort Soltau“, so der Geschäftsführer in einer Pressemitteilung.

In Soltau war die erste Patientin schon vor dem offiziellen Start der Unfallchirurgie um 8 Uhr stationär aufgenommen worden. „Der Rettungsdienst brachte uns um 8.04 Uhr den ersten chirurgischen Patienten“, sagte Frank Hemme, pflegerische Leitung der Notaufnahme in Soltau. Hand-, Arm- und Beinbrüche, Platzwunden am Kopf, Verletzungen am Sprunggelenk, Verletzte aus einem Verkehrsunfall – in den ersten zwei Tagen kamen 63 Patienten mit chirurgischen Notfällen.

Frank Hemme und Dusan Trifunovic, Oberarzt der Unfallchirurgie: „Wir freuen uns, dass der Start der Unfallchirurgie so gut geklappt hat.“ Alle Kollegen seien hoch motiviert und engagiert. Außerdem sei das pflegerische Team zum großen Teil sehr erfahren. „Zwei Drittel der Pflegenden kennen noch die Zeiten, in denen Soltau eine große unfallchirurgische Abteilung hatte, sodass sie die neuen Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Erfahrung und Expertise unterstützen.“

Drei Operationssäle wurden in Soltau modernisiert und gehen nun wieder in den Betrieb. „Momentan liegen bei uns 19 unfallchirurgische Patienten“, sagte Dr. Halil Yasar, Chefarzt der Unfallchirurgie. In Walsrode seien noch zwei unfallchirurgische Patienten auf Station. Zwei Ärzte kümmern sich dort um Patienten, die stationär unfallchirurgisch und orthopädisch behandelt werden. Yasar: „Grundsätzlich wird an jedem Tag in der Woche in Walsrode ein unfallchirurgischer Arzt vor Ort sein. Wolfgang Hentschel bleibt als sogenannter Durchgangsarzt in Walsrode, das heißt, wochentags können dort auch Arbeits- und Wegeunfälle behandelt werden.“ In der Notaufnahme Walsrode seien auch chirurgische Patienten behandelt. Nur einer wurde für eine OP nach Soltau verlegt.

Rogge: „Mit der Konzentrierung der Fachabteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie erfüllen wir die gesetzlichen Vorgaben zur Sicherstellung der Not- und Unfallversorgung am Standort Soltau. Möglich gemacht hat dies die kollegiale und hochkonzentrierte Zusammenarbeit von vielen Mitarbeitenden: Neben der Unfallchirurgie, sind hier zum Beispiel die Apotheke, das Labor, die Röntgenabteilung, aber auch der Wirtschafts- und Versorgungsdienst, die IT und die Haustechnik zu nennen. Ein Dankeschön an jeden vom Team HKK, der diese große Leistung möglich gemacht hat.“