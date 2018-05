Heidekreis-Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes erinnerte an das „Volkshaus“

Erinnerung an Nazi-Überfall auf Arbeiterhaus

+ © Burkhard Rogge/ver.di Einige Teilnehmet stellten sich zum Foto unter der Erinnerungstafel für das „Volkshaus“ auf. © Burkhard Rogge/ver.di

Soltau - Der Heidekreis-Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) erinnerte an das „Volkshaus“ der Soltauer Arbeitervereine und dessen Erstürmung und Enteignung 1933. In ihrer Begrüßung betonte Uschi Bock, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: „Es gehört leider zu den dunklen Teilen der Soltauer Geschichte, dass das Volkshaus, das am 1. Mai 1933 noch hier stand, am folgenden Tag von der Soltauer SA gestürmt wurde.“