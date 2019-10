Einbruch in Tankstelle

Munster – Durch einen lauten Knall wurde ein Anwohner in der Nacht zu Mittwoch, gegen 2.50 Uhr, auf zwei Täter aufmerksam, die in eine Tankstelle an der Soltauer Straße eindrangen. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die nach den bereits geflüchteten Tätern fahndete, so die Pressemitteilung. Es war ihnen gelungen, eine Fensterscheibe einzuschlagen und im Verkaufsraum einige Schachteln Zigaretten sowie Münzgeld aus der Registrierkasse zu entwenden, ehe sie zu Fuß über eine Wiese in ein Waldstück flüchteten.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten das Polizeikommissariat Munster, Telefon 05192/9600, zu kontaktieren.