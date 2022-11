Feuerwehrverband Heidekreis: Ehrenkreuz in Gold für Wilfried von Bostel

Uwe Quante (l.) und Thomas Ruß (r.) mit den Geehrten (v.l.): Wilfried von Bostel, Jan Wartenberg, Jan-Hendrik Hampf, Carsten Küddelsmann und Thomas Heidebreck. © Feuerwehr/Dwenger

Auf der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Heidekreis gab es viele lobende und dankende Worte. Außerdem wurden fünf Ehrungen ausgesprochen.

Soltau – Der Kreisfeuerwehrverband Heidekreis feiert in diesem Jahr seinen 112. Geburtstag. Termine und Veranstaltungen zu diesem Anlass prägten den Jahresbericht des Verbandsvorsitzenden Thomas Ruß. Er erinnerte an den virtuellen Gottesdienst, eine Videokonferenz zur Eröffnung des virtuellen Museums über den Kreisfeuerwehrverband (https://museum.feuerwehr-heidekreis.de), einen Jahreskalender mit Fotomotiven aus 112 Jahren und den Kreisfeuerwehrtag.

Ruß, der gleichzeitig Kreisbrandmeister ist, kündigte an, dass der Kreisfeuerwehrtag zusätzlich zu den feuerwehrtechnischen Wettbewerben um eine Fitnesskomponente erweitert werden soll, schreibt Pressesprecher Daniel Dwenger in einer Pressemitteilung. Bereits in diesem Jahr wurde ein Mannschaftslauf veranstaltet.

In seinem Ausblick sicherte Ruß den Kinder- und Jugendfeuerwehren, der Brandschutzerziehung und der Feuerwehrmusik weiterhin die Unterstützung des Verbandes zu. Jedes Kind solle beispielsweise die Möglichkeit erhalten, am Kreiszeltlager vom 8. bis 15. Juli in Krelingen teilzunehmen, so Ruß.

Ebenfalls große Unterstützung erhalte der Feuerwehr Flugdienst des Landesfeuerwehrverbands Niedersachsen. „Mit sechs Flugbeobachtern und neuerdings einem Piloten aus dem Heidekreis bringen wir uns hier überörtlich ein. Diese wichtige Einrichtung ist unser Auge in der Luft und eine Lebensversicherung von oben für die Einsatzkräfte am Boden“, so der Kreisbrandmeister.

Die Grußworte des Gastgebenden Bürgermeisters Olaf Klang und Landrat Jens Grote waren von großer Dankbarkeit und hoher Anerkennung für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren im Heidekreis geprägt. Klang sprach den Ehrenamtlichen seinen Respekt und persönlichen Dank für deren Einsatzbereitschaft rund um die Uhr aus. Grote fasste die große Anzahl an Einsätzen und Herausforderungen der Feuerwehren im laufenden Jahr zusammen und lobte: „Sie haben geliefert, die Menschen haben ein Riesenvertrauen zu Ihnen.“ Das kommende Jahr werde wohl ähnlich herausfordernd sein, prognostizierte der Landrat.

Weiterhin standen Regularien auf der Tagesordnung. Kassenwart Uwe Meyer legte den Kassenbericht für 2021 und den Haushaltsplan für 2023 vor. Beides wurde einstimmig genehmigt. Als neuer Kassenprüfer wurde Björn Nehm aus Buchholz/Aller gewählt.

Der stellvertretende Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen Uwe Quante berichtete über geplante Änderungen im Brandschutzgesetz und bei der Aufstellung und Ausstattung von Kreisfeuerwehrbereitschaften. „Hier wird viel Geld in die Hand genommen, um den Brand- und Katastrophenschutz weiter zu fördern und auszubauen“, so Quante.

Der stellvertretende Verbandsvorsitzende und Leiter für den Brandschutzabschnitt Nord Matthias Meyer freute sich in seiner Rede viele Dinge auslassen zu können: „Der Landrat hat die Wichtigkeit und Aktualität vieler Themen bereits erkannt und mir diese in seinem Grußwort vorweggenommen.“ Meyer dankte dem Ausbilderteam um Kreisausbildungsleiter Markus Harms für für die hohe Einsatzbereitschaft und gute Ausbildung. Er stellte außerdem die Lieferung von zwei Ausbildungsfahrzeugen in Aussicht.

Stefan Sengel, Leiter der Polizeiinspektion Heidekreis, stellte die gute Zusammenarbeit von Polizei und Feuerwehr in den Vordergrund. Er dankte den Feuerwehren für ihr Engagement und freute sich über die persönlichen und guten Kontakte zwischen beiden Behörden.

Einen besonderen Teil der Versammlung nahmen einige Ehrungen ein. Für besonderes Engagement und herausragende Leistungen wurden fünf Kameraden geehrt.

Jan-Hendrik Hampf aus Nordkampen wurde für die hervorragende Organisation der Kreiswettbewerbe mit der Silbernen Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes geehrt.

Mit dem Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes in Bronze wurden Carsten Küddelsmann aus Düshorn, Jan Wartenberg aus Bommelsen und Thomas Heidebreck aus Soltau geehrt.

Küddelsmann bringt seine hohe Fachkompetenz und Erfahrung bei der Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern in der Wärmegewöhnungs- und Brandsimulationsanlage in Schneeheide ein. Wartenberg engagiert sich als stellvertretender Kreisausbildungsleiter ebenfalls überdurchschnittlich und setzte mit dem Projekt Schülerfeuerwehr an der Felix-Nussbaum-Schule in Walsrode eine besondere Kombination von Brandschutzerziehung und Mitgliedergewinnung um. Thomas Heidebreck wirkte als unermüdlicher Organisator beim Kreisfeuerwehrtag mit. Er stellte eine Tombola und die Hausmesse auf die Beine.

Das Ehrenkreuz in Gold des Deutschen Feuerwehrverband kann jeweils nur einem aktiven Mitglied der Feuerwehren im Heidekreis pro Jahr verliehen werden. Diese Ehre wurde dem stellvertretenden Abschnittsleiter Wilfried von Bostel für seine umfangreiche Arbeit als Ortsbrandmeister, Leiter der Technischen Einsatzleitung Süd, Wettbewerbsrichter und Gastdozent an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz zuteil.

163 Delegierte und Gäste nahmen an der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes teil und füllten die Alte Reithalle in Soltau. © Feuerwehr/Dwenger

Stefan Sengel (r.) lobte die gute Zusammenarbeit von Polizei und Feuerwehr. Links im Bild Landrat Jens Grote und Thomas Ruß. © Feuerwehr/Dwenger