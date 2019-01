Duft verrät Indoor-Plantage

60 Marihuana-Pflanzen

Munster - Polizeibeamte entdeckten am Mittwochnachmittag im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelm-Bockelmann-Straße in Munster eine kleine Indoor-Marihuana-Plantage. Aufmerksam wurden die Beamten durch den starken Geruch, der auf die Straße strömte, als sie in anderer Sache in der Nähe eingesetzt waren.