Mehrere Verletzte in Disco: Polizei wiederholt im Einsatz

Mann mit Messer verletzt

+ © dpa In einer Disco in Soltau ist es zu mehreren Streits und Körperverletzungen gekommen. © dpa

Eine Party in einer Disco in Soltau hat in der Nacht auf Samstag zu mehreren Einsätzen der Polizei geführt. Es war unter anderem zu mehreren Streits und Körperverletzungen gekommen. Ein Mann stach mit einen Messer zu.