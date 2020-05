Heide Park startet in die neue Saison - doch ein Highlight bleibt noch dicht

Sehr ruhig ist es am ersten Tag im Heide Park Resort. Colossos wartet noch auf seinen Saisonstart.

Soltau – Mit dem Heide Park Resort in Soltau hat am Montag einer der ersten großen deutschen Freizeitparks seine Pforten wieder geöffnet. „Wir sind glücklich und zufrieden, dass es wieder losgeht“, sagt Stephen Nugnis, der Qualitätsmanager des Parks, beim Rundgang durch die weitläufige Anlage.

Das Management hat alles dafür getan, dass die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen greifen und will leise starten. Das ist dem Park gelungen.

Parkchefin Sabrina de Carvalho hat mit ihrem Team akribisch darauf hingearbeitet. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt sie: „Wir sind bestens vorbereitet und haben uns der Situation optimal angepasst. Die Öffnung unseres Resorts ist an Auflagen gebunden. Zur Minimierung des Infektionsrisikos haben wir gezielte, teilweise von der Regierung verordnete Maßnahmen ergriffen, wie Maskenpflicht in den Attraktionen, Wartebereichen, Shops, und Abstandsregelungen von eineinhalb Metern.“ Aus diesem Grund sei auch die Besucherkapazität angepasst worden. Jeder Gast benötige ein datiertes Online-Ticket. Informationen dazu gibt es im Internet-Auftritt des Parkes.

„Unsere Mitarbeiter stehen jedem Gast bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung“, so die Geschäftsführerin des Resorts. „Wir blicken nun optimistisch in die neue Saison und freuen uns auf viele glückliche Gäste.“

Sicherlich werde der Besuch eines Freizeitparks in diesen Zeiten anders sein als gewohnt. Der Park bitte darum, sich vor einem Aufenthalt über Auflagen und Änderungen auf der Homepage zu informieren, empfiehlt de Carvalho.

Marcel Neitzel ist neuer Hotelchef des Abenteuerhotels im Heide Park: „Wir tun alles, um unsere Gäste auch in Corona-Zeiten zu verwöhnen.“ 200 Übernachtungen habe er am ersten Tag. „Wir haben alles vorbereitet, haben die Tische weit auseinandergestellt und halten die gesamte Speisekarte bereit.“ Nur das Büfett wird es nicht geben, und das Badeland wird auch geschlossen bleiben. Der neue Hotel-Chef kommt aus Hamburg, hat bei den Lindner-Hotels gearbeitet, ist „5-Sterne“-erfahren und steht trotzdem vor einer Aufgabe, die er so noch nicht hatte. Aber sagt auch: „Wir packen das.“

Leichte Aufbruchstimmung herrscht bei den Mitarbeitern im Park. Endlich geht es wieder los. Hübsch sehen die Gartenanlagen aus, viele Fahrgeschäfte sind aktiv. Aber mit strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Abstand ist das wichtigste Wort, die Mundmaske in den Fahrgeschäften, in geschlossenen Räumen und auf den Toiletten. Jedes Mal, wenn Big Loop seine Fahrt absolviert hat, werden die Sitze desinfiziert. Das gilt auch für die anderen Bahnen, die fahren.

Die Besucher reagieren verständnisvoll. Aus Oldenburg ist ein junger Fan nach Soltau gekommen. Er sagt, dass er es verstehe, dass man mehr Wartezeiten habe, mit dem Abstand aufpassen müsse und dass beispielsweise Ghostbusters nicht fahre, weil die Bahn überdacht sei. Colossos darf noch keine Runde drehen. Beim Test für die Saison trat ein Fehler auf, der erst einmal behoben werden muss.

Der Park hat für das verminderte Angebot seinen Eintrittspreis gesenkt. Er möchte seinen Beitrag dazu leisten, dass der Besuch trotz Corona ein Erlebnis bleibt.

Eine Familie mit Kindern aus Ahrensburg sitzt auf einer Parkbank, hat sich von einem der Imbissbereiche etwas geholt und frühstückt. „Ja, wir finden es gar nicht einmal so schlecht, dass nicht so viele Leute im Park sind. Aber trotzdem bleibt ein etwas mulmiges Gefühl.“

Stephen Nugnis führt noch zu einer Baustelle unterhalb des Aussichtsturmes. „Wir bauen hier eine neue Toilettenanlage. Für uns geht es weiter. Wir haben ein Ziel, ein gutes, das wir auch in diesem Jahr erreichen wollen.“ Und sammelt selber Müll auf. Er sorgt dafür, dass der Park auch in Corona-Zeiten seinen Charme nicht verliert.

