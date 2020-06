Heide Park Resort endlich wieder geöffnet: „Wir kommen gerne wieder“

Viele positive Reaktionen auf Einschränkungen

+ © Langner „Wir haben uns sehr sicher gefühlt“, sagt eine Gruppe Heide-Park-Fans. © Langner

Soltau – Philipp Langner aus Merseburg ist ein Heide-Park-Fan. Seit vielen Jahren kommt er schon in den Park und beteiligt sich aktiv an vielen Aktionen von Fans aus ganz Deutschland. Deshalb hat es ihn besonders getroffen, als der Park nicht pünktlich öffnen durfte. „Aber ich habe alle Schritte des Parks in dieser Zeit verstanden und gesehen, dass er sich bis in das letzte Detail an die vorgegebenen Corona-Regelungen gehalten hat.“