Im Heidekreis jagt ein Feuerwehreinsatz den nächsten

An den BBS in Soltau gerieten ein großer Holzstapel sowie angrenzender Waldboden in Flammen. © Freiwillige Feuerwehr Soltau

Diverse Brände, Unfälle und Fehlalarme hielten die Feuerwehren im Heidekreis in den letzten zwei Tagen auf Trab. Die Trockenheit lässt die Ehrenamtlichen weitere Einsätze befürchten.

Heidekreis – Reichlich zu tun hatten die ehrenamtlichen und hauptberuflichen Einsatzkräfte von Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Heidekreis an den vergangenen zwei Tagen. Und die trockene Witterung gibt Feuerwehrsprecher Thomas Klamet Anlass zu der Befürchtung, dass auch weiterhin mit einem verstärkten Aufkommen zu rechnen sei.

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, rückten die Helfer zunächst zu einem Verkehrsunfall aus, der sich auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg ereignet hatte. Zwischen Westenholz und dem Walsroder Dreieck waren gleich mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. „MANV7“, Massenanfall an Verletzten – bis zu 7 Beteiligte, lautete das Alarmstichwort. Und so schickte die Leitstelle diverse Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr Krelingen los. Bei dem Unfall wurden sechs Menschen verletzt.

Nur eine knappe Stunde später entdeckte eine Rettungswagenbesatzung und die Waldbrandüberwachungszentrale eine Rauchentwicklung im Bereich Eickeloh/Hademstorf. Während sich dies als aufgewirbelte Staubentwicklung bei Erntearbeiten herausstellte, wurde es kurz danach in Soltau ernst.

Die örtliche Feuerwehr rückte zu den Berufsbildenden Schule aus. Hier brannten ein großer Holzstapel sowie angrenzender Waldboden. Mit Unterstützung durch die Feuerwehren Dittmern-Deimern und Harber sowie einem Radlader des Bauhofs konnte das Feuer gelöscht werden.

Zeitgleich löste ein Heimrauchmelder in der Pestalozzistraße in Soltau Alarm aus. Da ein Teil der Soltauer Kräfte noch gebunden war, half die Feuerwehr Marbostel aus. Sie stellte fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Auch die Ehrenamtlichen aus Wietzendorf wurden wegen einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert. Wie in Eickeloh waren landwirtschaftliche Arbeiten der Grund.

In der Döhrenheide bei Soltau, einem sehr schwer zugänglichem Gelände, brannten rund 4 000 Quadratmeter Waldboden. © Freiwillige Feuerwehr Soltau

Während dann die Kräfte aus Soltau und Harber noch am Gerätehaus beschäftigt waren, ereilte sie zusammen mit der Feuerwehr Bispingen ein erneuter Alarm. Auf der A 7 war es kurz vor der Abfahrt Bispingen in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gekommen. Da sich die Unfallstelle im Baustellenbereich befand, fuhren Kräfte aus beiden Richtungen die Einsatzstelle an. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Person, die verletzt ins Krankenhaus kam.

Der vierte Einsatz des Tages führte die ehrenamtlichen Kräfte aus Soltau gegen 22 Uhr erneut auf die A 7. Ihnen war ein rauchender Schwertransporter gemeldet worden. Einen Brand fanden die Feuerwehrleute nicht. Vermutlich war nur ausgetretenes Hydrauliköl an heißen Fahrzeugteilen verdampft.

Auch zu diesem Einsatz gesellte sich ein zweiter Alarm. Im Bereich der Döhrenheide in Soltau brannten in sehr schwer zugänglichem Gelände circa 4 000 Quadratmeter Heide und Waldboden. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren Dittmern-Deimern, Wolterdingen, Meinern-Mittelstendorf, Soltau, Behringen, dem Fachzug Wassertransport 25 000 der Kreisfeuerwehrbereitschaft und dem Einsatzleitwagen aus Bispingen konnte das Feuer schnell begrenzt werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich aber bis in den späten Abend hin.

Um 0.42 Uhr endete die Nacht für die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Fallingbostel. In der Uhlandstraße stand eine Garage in Flammen, in der größere Mengen Reifen und Holz gelagert waren. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bad Fallingbostel unter Telefon 05162/9720 zu wenden.

Beim Garagenbrand in Bad Fallingbostel vermutet die Feuerwehr Brandstiftung. © Feuerwehr/Klamet

Gut eineinhalb Stunden später dann Großalarm für die Feuerwehren der Stadt Schneverdingen mit dem Alarmstichwort „Gebäudebrand – Menschenleben in Gefahr“. Als die ersten Kräfte wenig später eintrafen, hatten alle Personen das Gebäude zwar unversehrt verlassen. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses in der Schulstraße brannte allerdings bereits in voller Ausdehnung. Der Einsatz war erst am Morgen nach der aufwendigen Suche nach Glutnestern beendet.

Gegen 8.45 Uhr am Freitag rückten dann die Feuerwehren Wietzendorf und Munster wegen zu einer Rauchentwicklung zwischen den beiden Ortschaften aus, trotz intensiver Suche konnte keine Ursache ausgemacht werden.

Eine Alarmierung um 11.39 Uhr führte die Einsatzkräfte aus Soltau wieder auf die A7. Ein Auto hatte Dieselkraftstoff verloren, der mit Bindemittel abgebunden wurde. Wenig später dann der nächste Einsatz für die Soltauer, der achte innerhalb von 24 Stunden. Ein Autofahrer hatte auf der A 7 Rauch aufsteigen sehen. Auch hier erfolgte wenig später die Entwarnung. Ursache war ein defekter Turbolader.

Die bisher letzte Alarmierung ereilte dann die Freiwillige Feuerwehr Walsrode um 13.10 Uhr. An der Kreuzung Quintusstraße/Hilperdinger Weg mussten auslaufende Betriebsstoffe von einem Auto aufgenommen werden.