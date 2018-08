Ein Blick in die elektromobile Zukunft

Autohäuser und Energieagentur informieren

+ © Energieagentur Friedhelm Eggers begrüßt die rund 100 Teilnehmer von „E-Mobilität (er)fahren“ in Soltau. © Energieagentur

Soltau - Die Energieagentur Heidekreis und Autohäuser aus der Region hatten zu einer Informationsveranstaltung zum Thema E-Mobilität in die „Alte Reithalle“ in Soltau eingeladen. Passend zum Titel „E-Mobilität (er)fahren“ konnten die rund 100 Teilnehmer nicht nur theoretisches Wissen mitnehmen, sondern erhielten auch die Möglichkeit zu „elektrisierenden“ Probefahrten, so die Pressemitteilung.