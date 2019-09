Betrunkener leistet Widerstand

+ © dpa © dpa

Soltau – Ein 35-jähriger Mann muss mit Strafverfahren rechnen, weil er sich unter anderem Maßnahmen der Polizei körperlich widersetzte. Am Montag, gegen 18.50 Uhr, waren die Beamten zu einer hilflosen, betrunkenen Person in die Straße Rühberg in Soltau gerufen worden.