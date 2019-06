Polizei Soltau: Betrunken aufgefahren

Soltau – 0,93 Promille lautete das Ergebnis des Atemalkoholtests eines 45-jährigen Autofahrers, nachdem er mit seinem Transporter auf der A 7 im Bereich Soltau auf das Heck eines Sattelzuges aufgefahren war und anschließend in die Mittelschutzplanke geschleudert wurde.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag, gegen 2.25 Uhr, in Richtung Hamburg. Der Verursacher verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.