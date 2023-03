Besorgniserregend: Mehr Kinderpornografie im Heidekreis

Von: Florian Adolph

Teilen

Jetzt auch mit dem E-Auto unterwegs: Polizeirat Philipp Vollmer, Kriminalhauptkommissar Steffen Schulz und Polizeidirektor Stefan Sengel (v.l.), an der Ladestation. © Florian Adolph

Die Kriminalstatistik des Heidekreises zeigt zum langsamen Abklingen der Pandemie gestiegene Zahlen bei diversen Straftaten.

Heidekreis – „Es ist wieder Normalität eingetreten, auch da, wo wir es vielleicht nicht wollen“, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Heidekreis, Polizeidirektor Stefan Sengel, beim gestrigen Pressegespräch. Tatsächlich scheint es so, als sei der Verbrecher aus dem Corona-Winterschlaf erwacht, was mit einem Anstieg der Fälle einhergeht. Besonders besorgniserregend: die hohen Zahlen bei der Kinderpornografie.

Neben dem Polizeidirektor waren Polizeirat Philipp Volmer und Kriminalhauptkommissar Steffen Schulz sowie Polizeisprecher Olaf Rothardt anwesend, um die Kriminalstatistik für den Heidekreis 2022 vorzustellen. So stieg die Gesamtzahl der bekannten Straftaten von 10 339 im Jahr 2021 auf 11 560 im Jahr 2022. Bei der Aufklärungsquote ist hingegen ein leichter Rückgang zu verzeichnen von 67,69 Prozent aufgeklärter Fälle in 2021 auf 66,89 Prozent, in 2022. Trotzdem erklärten sich die Polizeivertreter zufrieden mit der Quote, die immerhin über dem Landesdurchschnitt liegt.

Das Dunkelfeld bei der Kinderpornografie beleuchten

Ein sprunghafter Anstieg ist 2022 bei der Herstellung und Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten zu vermelden. Der anwesende Polizeirat Philipp Vollmer weist allerdings darauf hin, dass dieser Anstieg auch darauf zurückgeht, dass die Polizei jetzt „das Dunkelfeld“ aufhelle. Durch Massenauswertung, bessere Technik und den Einsatz von künstlicher Intelligenz werden mehr Fälle aufgedeckt. In die Statistik fließen auch Fälle ein, wie die 13-Jährige, die ihrem Freund ein Nacktbild schickt, der es dann teilt. Für so etwas hat Polizeidirektor Sengel kein Verständnis: „Das sind keine Dumme-Jungen-Streiche.“ Die Beamten prognostizieren, dass die Fälle von Kinderpornografie noch mehr werden könnten.

Die Zahl der in 2022 vollendeten Tötungsdelikte beläuft sich auf einen Fall, die Anzahl der Versuche liegt ebenfalls bei eins. Bei dem Delikt handelt es sich um die Tat in Bad Fallingbostel bei der eine Frau niedergestochen wurde (wir berichteten).

Ladendiebstähle und Gewaltdelikte

Die Zahl der Ladendiebstähle ist von 2021 auf 2022 stark angestiegen (von 430 auf 745). In diesem Fall ging dies allerdings auch mit einer gesteigerten Aufklärungsquote von 86,77 auf 90,87 Prozent einher. Dafür machten die Polizeivertreter bessere Technik und mehr Ladendetektive verantwortlich. Als mögliche Erklärung für den Anstieg der Ladendiebstähle sehen die Beamten auch den Wegfall der Corona-Beschränkungen. Die Leute gehen wieder mehr in die Geschäfte zum Einkaufen.

Die Zahl der Fälle von Körperverletzungen und Bedrohungsdelikten ist möglicherweise, von 1 571 im Jahr 2021 auf 2 062, 2022 gestiegen, da im Veranstaltungsbereich nun wieder mehr möglich ist.

Das Gesamtaufkommen der Straftaten im Heidekreis von 2013 bis 2022. Grafik: Polizeiinspektion © Grafik: Polizeiinspektion

Die Zahl der Gewaltdelikte gegen Polizisten (Widerstand, tätlicher Angriff, Nötigung, Drohungen, Körperverletzung) hat sich fast verdoppelt. Die Zahlen sind auch landesweit gestiegen. „Jeder Fall ist eigentlich einer zu viel“, sagte Stefan Sengel. „Einen vorsätzlichen Fall dürfte es eigentlich nicht geben.“ Um mit solchen Anfeindungen umzugehen, werden Polizeibeamte geschult und zu Nachbesprechungen geschickt. Bei der Gewalt gegen Rettungsdienste und Feuerwehr gibt es keine nennenswerte Änderung.

Wohnungseinbrüche und Diebstähle

Die Zahl der Wohnungseinbrüche mit Diebstahl sind 2022 geringfügig gestiegen von 50 vollendeten Taten im Jahr 2021 auf 73 sowie von 51 Versuchen auf 53. „Ich fürchte aber, durch das Abklingen der Pandemie, könnten es wieder mehr werden“, so Polizeidirektor Stefan Sengel.

Auch die Zahl der schweren Diebstähle, also solche, bei denen der Dieb Sicherheitsmaßnahmen wie ein Schloss oder eine Alarmanlage umgehen musste, sind 2022 gestiegen auf 1 222 im Vergleich zum Vorjahr mit 966 Fällen. Die Zahl einfacher Diebstähle stieg von 1 640 auf 2 091. Dabei geht eine deutliche Steigerung der Anzahl von Fahrraddiebstählen möglicherweise auf die Tatsache zurück, dass in der Pandemie der Erwerb von Fahrrädern angestiegen ist. Bei jedem achten Rad unter den erschwerten Diebstählen (solche die mit einem Schloss gesichert waren), handelte es sich um ein E-Bike.

Erwähnenswert ist, dass die Zahl der Tatverdächtigen mit deutscher Staatsbürgerschaft (3 550) deutlich höher ist, als die nicht deutschen (1 789).