Drogenfahnder durchsuchen Wohnungen im Heidekreis - sechs Festnahmen

Soltau - Unter Mithilfe der Bereitschaftspolizei haben Beamte im Heidekreis am Donnerstag mehrere Wohnungen durchsucht. Die Aktionen erfolgten im Zusammenhang mit einer Drogenfahndung.

Mitglieder der Ermittlungsgruppe des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Heidekreis durchsuchten mehrere Wohnanschriften in Soltau und eine in Bispingen, heißt es in einer Meldung von Polizeisprecher Olaf Rothardt. Die Zugriffe fanden demnach zwischen 10 und 18 Uhr statt.

Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von Betäubungsmitteln in noch nicht zu beziffernder Menge, heißt es. Die Ermittler nahmen sechs Personen vorläufig fest, von denen drei unmittelbar nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden.

Die Staatsanwaltschaft befindet darüber, ob gegen die drei in Haft verbliebenen Personen im Alter von 64, 53 und 34 Jahren ein Haftbefehl beantragt wird. Die Ermittlungen dauerten am Freitagnachmittag weiterhin an.

kom

Rubriklistenbild: © Bereitschaftspolizei