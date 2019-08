Beleidigt und geschubst: Jugendlicher greift Kunden an

Offenbar grundlos wurde ein Kunde in einem Supermarkt in Bispingen von einem 15-Jährigen beleidigt und geschubst. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Bispingen - Ein 15-Jähriger beleidigte und verletzte am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr einen Kunden eines Einkaufsmarktes an der Hauptstraße in Bispingen.

Bispingen: Tat setzt sich auf Parkplatz fort

Offenbar grundlos zeigte er dem Mann im Markt den Mittelfinger und schubste ihn. Kurze Zeit später setzte sich das Geschehen auf dem Parkplatz fort. Der Jugendliche sprang auf das Auto zu, in dem das Opfer den Ort verlassen wollte.

Körperverletzung und Beleidigung - Polizei ermittelt

Als es aus dem Fahrzeug stieg, schlug ihm der Täter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Weitere Schläge konnte der Mann abwehren. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.